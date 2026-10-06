Oglasio se mornar s broda pogođenog kod Bugarske: 'To nije bio dron'

‘Ja sam iz Turske. Mislim da su Rusi na nas bacili podvodnu bombu , nakon čega je izbio požar. Nije bio dron , bilo je pod vodom. Mislim da je bila ruska jer smo prevozili ukrajinski teret’, rekao je mornar.

Jedan od članova posade, državljanin Turske, rekao je za BNT da vjeruje kako je brod pogođen podvodnom bombom.

Posada broda Able , koji plovi pod zastavom Palaua, nakon incidenta prevezena je u bugarski grad Varnu, gdje su mornari odvedeni u Graničnu policiju na liječničke preglede.

Tvrdi da brod nije pogodio dron, već podvodna eksplozivna naprava.

Njegove tvrdnje zasad nisu potvrđene. Prema dostupnim službenim informacijama, dva trgovačka broda napadnuta su u bugarskom isključivom gospodarskom pojasu, a u napadu su korišteni pomorski i zračni dronovi. Podrijetlo tih letjelica i plovila još se utvrđuje, kao i odgovornost za napad.

Jedan brod potonuo

Incident se dogodio oko 3 sata ujutro, približno 130 kilometara od bugarske obale. Pogođena su dva trgovačka broda, Alfa Watan pod zastavom Toga i Able pod zastavom Palaua.

Alfa Watan pretrpio je teška oštećenja trupa i potonuo. Bugarske službe pokrenule su potragu za njegovom posadom, no zasad nema potvrđenih informacija o njezinoj sudbini.

Na brodu Able nakon udara je izbio velik požar. Svih 18 članova posade napustilo je brod, a spasio ih je bugarski trajekt Dioscuria. Dvojica mornara zadobila su teške ozljede te su prevezena u bolnicu u Varni.

Prema bugarskim vlastima, Able je prevozio pšenicu i plovio prema jugu.

Bugarski predsjednik Rumen Radev incident je nazvao teškim kršenjem međunarodnog i pomorskog prava.

‘Ovo je potpuno neprihvatljiv napad u bugarskoj isključivoj gospodarskoj zoni’, rekao je Radev.

Naglasio je da se napad dogodio izvan bugarskih teritorijalnih voda, ali unutar bugarske isključive gospodarske zone.

Incident se dogodio samo dan nakon drugog napada u Crnom moru, u kojem je stradao turski trgovački brod s teretom kukuruza. Brod se nakon napada izvan rumunjskih teritorijalnih voda zapalio i potonuo. Poginule su dvije osobe, dok je 11 članova posade spašeno.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski za taj je napad optužio ruske dronove, dok Rusija nije preuzela odgovornost.