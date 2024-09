Norveška izdala tjeralicu za 'nestalim čovjekom', povezan je s prodajom pejdžera Hezbollahu

Rinson Jose, osnivač bugarske tvrtke Norta Global Ltd, nestao je tijekom poslovnog putovanja u Sjedinjene Američke Države. Njegov poslodavac, norveška tvrtka DN Media Group, potvrdio je da je Jose 17. rujna otputovao na konferenciju u Boston, no od sljedećeg dana nije bilo moguće stupiti u kontakt s njim, piše The Guardian.

Izvori bliski istrazi navode da je Jose prethodno odbio komentirati optužbe u vezi s pagerima kada ga je 18. rujna kontaktirao Reuters. Nakon postavljenog pitanja o njegovom poslovanju u Bugarskoj, prekinuo je poziv i prestao odgovarati na poruke i telefonske pozive.