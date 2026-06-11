Njemački general alarmira Europu zbog Rusije: 'Moramo biti spremni boriti se'

Njemačka mora ubrzati jačanje svojih obrambenih sposobnosti i biti spremna za mogući sukob s Rusijom, poručio je načelnik njemačke vojske, Christian Freuding, tijekom zrakoplovnog sajma u Berlinu.

'Moramo se pripremiti. Moramo biti spremni boriti se', izjavio je Freuding, upozorivši da se europski saveznici ne smiju oslanjati na pretpostavku da imaju dovoljno vremena za pripreme, navodi Politico.

Prema njegovim riječima, procjena da bi Rusija mogla biti sposobna napasti neku članicu NATO do 2029. godine nije isključivo njemačka.

'2029. nije njemački rok. To je obavještajna procjena oko koje postoji suglasnost unutar NATO-a. Svih 32 saveznika slažu se da bi Rusija do tada mogla imati sposobnost invazije na neku članicu Saveza', rekao je.