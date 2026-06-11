Njemački general alarmira Europu zbog Rusije: 'Moramo biti spremni boriti se'

Njemačka se mora pripremiti za mogući ruski napad najkasnije do 2029. godine, a prijetnja bi se mogla materijalizirati i ranije, upozorio je zapovjednik njemačke vojske, general-pukovnik Christian Freuding
Njemačka mora ubrzati jačanje svojih obrambenih sposobnosti i biti spremna za mogući sukob s Rusijom, poručio je načelnik njemačke vojske, Christian Freuding, tijekom zrakoplovnog sajma u Berlinu.
'Moramo se pripremiti. Moramo biti spremni boriti se', izjavio je Freuding, upozorivši da se europski saveznici ne smiju oslanjati na pretpostavku da imaju dovoljno vremena za pripreme, navodi Politico.
Prema njegovim riječima, procjena da bi Rusija mogla biti sposobna napasti neku članicu NATO do 2029. godine nije isključivo njemačka.
'2029. nije njemački rok. To je obavještajna procjena oko koje postoji suglasnost unutar NATO-a. Svih 32 saveznika slažu se da bi Rusija do tada mogla imati sposobnost invazije na neku članicu Saveza', rekao je.
Ipak, upozorio je da Moskva možda neće čekati toliko dugo. Unatoč velikim gubicima u ratu protiv Ukrajina, Freuding smatra da bi Rusija mogla obnoviti značajan dio svojih vojnih kapaciteta u sljedećih nekoliko godina.
Njegove izjave dolaze u trenutku kada europske obrambene institucije sve češće upozoravaju da bi Rusija, nakon obnove vojske i vojne industrije, ponovno mogla predstavljati ozbiljnu konvencionalnu prijetnju europskoj sigurnosti.
Freuding je naglasio da je Njemačka već ubrzala nabavu naoružanja i povećala proizvodne kapacitete obrambene industrije, no upozorio je da dugoročni razvoj novih sustava neće biti dovoljan.
'Brzina je sada ključna', poručio je, dodajući da su potrebna i privremena rješenja koja će premostiti razdoblje do uvođenja novih sustava u operativnu uporabu.
Zaključio je kako njemačka vojska mora svakodnevno povećavati svoju spremnost za scenarij koji Bundeswehr naziva „fight tonight“ – sposobnost trenutačnog odgovora na moguću prijetnju i odvraćanja potencijalne ruske agresije.