Glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić podnio ostavku

Glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić poslao je priopćenje u kojem je objavio da podnosi ostavku. Jelinić je u srijedu Vladi uputio zahtjev za razrješenjem s dužnosti koju je obnašao od 24. travnja 2018. godine

U priopćenju medijima Jelenić je naveo da je od prvoga dana dužnost obnašao "s ponosom, predano, profesionalno i pošteno, rukovodeći se u svom radu isključivo Ustavom i zakonima Republike Hrvatske, čuvajući neovisnost državnog odvjetništva".

Dodao je da je tako postupao i tijekom svih 28 godina rada u državnom odvjetništvu.

"Ovih dana su se u javnosti pojavile insinuacije vezano za moje članstvo u masonskoj udruzi. To članstvo u zakonitoj udruzi ni na koji način nije utjecalo na obnašanje moje dužnosti, no te su objede do takve mjere opteretile daljnje obnašanje dužnosti Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske da je ono praktički postalo nemoguće. Istodobno, u želji da se ovo opterećenje ne prenese na cijelo državno odvjetništvo, procijenio sam da je u nastalim okolnostima davanje ostavke na mjesto čelnika cijele državnoodvjetničke organizacije jedino moralno i odgovorno rješenje.