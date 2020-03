Nije sve tako crno: Zbog katastrofe nam se događaju prava mala čuda u zdravstvu i obrazovanju, uz optimizam možda još iz svega uspijemo izaći razumniji

O pandemiji koronavirusa, mjerama koje su uvedene kao odgovor na nju i posljedicama koje će ova situacija imati na društvo, društvenu koheziju i same pojedince za tportal govori Anči Leburić, redovita profesorica na Katedri sociološke metodologije Odsjeka za sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Ona predviđa da će se tek potkraj ožujka moći procijeniti učinkovitost mjera poput zabrane kretanja i putovanja ili izolacije te da će dugoročno najveću štetu trpjeti gospodarstvo. No primijetila je i neke ohrabrujuće trendove

'Osim u zdravstvu, sreća u nesretnim okolnostima iskazuje se u naročito pozitivnom i efikasnom organiziranju obrazovnoga sustava: kao da smo tek sada uspjeli afirmirati dugo najavljivanu reformu u obrazovanju. I opet odjednom pokazujemo da i to možemo pripremiti preko noći, organizirati se ad hoc i obaviti nevjerojatan tehnološki iskorak u obrazovanju svih naraštaja, od vrtića do fakulteta. A prije i do sada to nismo mogli - od uvođenja tzv. bolonjske reforme iz 2005. godine do danas kilavimo se nemaštovitim i relativno starim nastavnim programima, s tehnološki polupismenim nastavnim kadrom koji, gle čuda, danas već može 'skidati' razne računalne aplikacije i zaboraviti onu ex cathedra nastavu od jučer. Doduše, vidjet ćemo hoće li svi nastavnici to biti u stanju, pogotovo u visokom školstvu, ali gradimo optimizam', dodaje sugovornica tportala.