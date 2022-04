'Nije smokvin list nego bespolni HDZ': Guraju nestranačke asove jer najveći problemi za Plenkovića ne dolaze iz oporbe, nego iz vlastite stranke

Nakon više mjeseci zazivanja izvanrednih izbora i nakon što su im želje uslišane splitski HDZ ovog tjedna povukao je krajnje neobičan potez - za novog gradonačelnika odlučio je kandidirati znanstvenika Zorana Đogaša kao nestranačku i potpuno apolitičnu osobu. Na prvom predstavljanju javnosti on je objavio da 'nikad nije bio niti će biti član HDZ-a', pa čak i to da bi prihvatio kandidaturu za gradonačelnika da mu je bila ponuđena iz neke druge stranke

Novi se kandidat, dakako, tek treba podrobnije ponuditi biračima, no zanimljivo je zazvučala njegova rečenica da je dobio potpuno odriješene ruke u kadroviranju, ali i potporu 'kompletnog HDZ-a od vrha do dna'. Nije krio to da je o ovoj temi razgovarao direktno s predsjednikom Andrejem Plenkovićem, a primijetili smo i znakovit detalj: kao novopečeni kandidat medije je pozvao na seansu čak i prije nego što se sastao Gradski odbor HDZ-a koji je odlučivao o tome…

'Očito se radi o čovjeku koji ima ugled u stručnoj zajednici, čime se želi parirati ugledu Ivice Puljka. No Đogašev problem jest da sam sebe propagira kao strano tijelo u HDZ-u, čiji nije i ne želi biti član: jednom dijelu birača to će vjerojatno biti prihvatljivo, ali daje okus stranačkog očaja. Ili nisu uspjeli pronaći nikoga u vlastitim redovima ili su svjesni toga da nitko 'njihov' ne bi prošao, pogotovo nakon što su se osramotili na lanjskim izborima. Sada su se odlučili na pristojnu i stručnu osobu koju se moglo nagovoriti na ovu vrstu 'izvannastavne aktivnosti' i koja, kako sada stvari stoje, ima šansu za ulazak u drugi krug izbora', smatra politički analitičar Žarko Puhovski.

'U ovom slučaju HDZ očito sam sebe shvaća kao neku vrstu košuljice, formu bez konkretnog sadržaja, koju bi Đogaš trebao popuniti. U Splitu naprosto nisu imali pristojnog kandidata ili kandidatkinju i sada je on postavljen u situaciju da bude neka vrsta 'manipulatora HDZ-a'. Dakako da vjerojatno nema kapacitet za to, pa je pitanje na koga bi se u samoj kandidaturi i nakon eventualne pobjede na izborima mogao osloniti', kaže Puhovski i potom se osvrće na taktiku Ivice Puljka koji svog protukandidata predstavlja kao 'smokvin list za korumpirani HDZ':

'Iz rečenice da bi ga na izbore mogla gurnuti bilo koja druga stranka otkriva se da Đogaš sam sebe smatra kandidatom - a to bi imalo smisla jedino da je godinama ranije objavljivao seriju članaka o konceptu i viziji razvoja Splita, pa od stranaka tražio podršku za to. Ne, on se ovdje objektivno pojavljuje kao privremeni upravitelj kojemu se sviđa ideja da bude gradonačelnik. Volio bih da me demantira, ali to je malo vjerojatno', dodaje ovaj analitičar.

Odabir Zorana Đogaša kao HDZ-ova kandidata za gradonačelnika Splita drugi je sličan kadrovski potez Andreja Plenkovića, jer je i na mjesto ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine nedavno imenovao također nestranačkog Ivana Paladinu. Puhovski smatra da je to rezultat pritiska unutar samog HDZ-a:

'Paradoksalno, najveći problemi za Plenkovića ne dolaze iz oporbe, nego iz vlastite stranke - što je na prvi pogled paradoksalno, ali nije čudno kada vidimo kakva nam je oporba. No unutarstranački pritisci ne nose obvezu iznošenja u javnost, nego se radi o igrama bez granica u raznim zakučastim koridorima i u različitim uvjetima - danju i noću, na večerama ili ručkovima i slično. To je izvor stalnog pritiska na Plenkovića, a njemu je najlakše izvući se iz toga upravo nestranačkim kandidatima', zaključuje Puhovski.