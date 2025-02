Četvrt stoljeća od suglasnosti: HEP traži idejno rješenje za hidroelektranu

Kako se navodi u dokumentaciji, idejno rješenje za HE Zaprešić već postoji, a izrađeno je u okviru Programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska. S obzirom na to da je rađeno za cjelovitu koncepciju programa, u HEP-u navode da je potrebna novelacija idejnog rješenja za HE Zaprešić i zbog toga što se u gradnji hidroelektrane ne predviđa most za javni dvosmjerni promet, kao i zbog primjene prostorno-planskih odredbi.

Jednom kada bude izgrađena, HE Zaprešić imat će instaliranu snagu do 15 MW, a predstavljat će elektroenergetsku građevinu državnog značenja, planiranu uzvodno od ušća rijeke Krapine u Savu, odnosno uzvodno od mosta zapadne cestovne obilaznice Zagreba na pravcu prema Mariboru.

Strateški projekt

S obzirom na ubrzane klimatske promjene i rast potražnje za energijom, projekt HE Zaprešić označen je kao strateški projekt za programsko razdoblje do 2030. godine u cilju tranzicije prema klimatskoj neutralnosti.

Projektni zadatak za izradu idejnog rješenja predviđa šest faza s različitim rokovima - od provedbe istraživanja biološke raznolikosti na spomenutom području, preko izrade radne verzije noveliranog rješenja, provedbe terenskih istražnih radova (geodetskih, geoloških i geotehničkih) i procjene utjecaja na okoliš, do izrade radne verzije elaborata tehnološko-ekonomske i radne verzije studije izvodljivosti te konačnog idejnog rješenja.

Prema spomenutom programu, osim HE Zaprešić, on uključuje HE Brdovec, HE Samobor, HE Podsused, HE Prečko, preljev Jankomir, HE Jarun, HE Šanci, HE Petruševec, HE Ivanja Reka, kao i rekonstrukciju i produžetak postojećeg oteretnog kanala Sava-Sava, ustava Odra-kanal, CS-a Odra-kanal i HE Sisak.

Slovenci četiri, Hrvatska nijednu

S obzirom na to da je od davanja suglasnosti Zagrebačke županije pa do javnog savjetovanja za idejno rješenje prošlo četvrt stoljeća, ostaje nam jedino nadati se da neće proći još toliko da se izgradi hidroelektrana.

Za usporedbu, navedimo da je Slovenija na Savi od 2002. do danas izgradila četiri hidroelektrane: HE Boštanj (32,5 MW), HE Arto Blanca (39,12 MW), HE Krško (39,12 MW) i HE Brežice (47,4 MW), a za petu, HE Mokrice (28 MW), napravljeno je idejno rješenje.