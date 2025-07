M. Šu. 05.07.2025 u 20:57

Kako javljaju mediji i organizator, do 20 sati na prostor Hipodroma na kojem se održava koncert Marka Perkovića Thompsona uplo je oko 220 tisuća ljudi. To je duplo manje od najavljenih 450 tisuća prodanih ulaznica, no zbog velikih gužvi na ulazu, čini se da svi neće ući do početka koncerta