Nedjelja će uglavnom biti sunčana i topla, a evo gdje bi vas mogao okupati pljusak

Većinom sunčano, vjetrovito i toplo. Na Jadranu i uz njega povremeno više oblaka, a ponajprije je na širem riječkom području i u Gorskome kotaru moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak. Vjetar umjeren do jak jugozapadni, u višim predjelima i s olujnim udarima, a na Jadranu umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 17 i 22 °C.

U ponedjeljak Hrvatsku će zadesiti jače naoblačenje s kišom najprije u zapadnim predjelima, sredinom dana i na istoku, dok će se na jugu zadržati uglavnom suho. Na sjevernom Jadranu moguća je obilnija oborina i grmljavina, a u gorju i snijeg. U unutrašnjosti umjeren do jak sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu jako jugo, a na sjevernom dijelu o okretanju na buru. U unutrašnjosti jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša od 8 do 12 °C dok će navečer biti osjetno hladnije. Na obali i otocima većinom između 10 i 15, na jugu i do 18 °C.

Danas će u Zagrebu biti pretežno sunčano i toplo. Puhat će većinom umjeren jugozapadnjak, s jakim, a u okolnom gorju i olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 22 °C. Sutra, oblačno s kišom, vjetrovito i hladnije. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura uglavnom između 4 i 9 °C, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.