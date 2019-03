Pred nama je još jedan prohladan dan, a u petak stiže ugodna promjena

Tijekom četvrtka će biti uglavnom suho i barem djelomice sunčano, uz povremene oborine još uglavnom na jugu zemlje, a za vikend pretežno sunčano i ponovno osjetno toplije. Najnovije prognoze za sljedeći tjedan povećavaju vjerojatnost za ponovno hladnije dane, s povremenim oborinama, no za pouzdaniju prognozu bolje je pričekati sljedeće dane

U četvrtak djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. U Dalmaciji oblačnije, mjestimice s kišom ili pljuskovima praćenih grmljavinom, a lokalno su moguće i obilnije oborine

U noći, ujutro te još i tijekom prijepodneva u Lici i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje će biti susnježice ili snijega. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka između -2 i 2, duž obale od 5 do 7, a najviša dnevna uglavnom od 9 do 14 °C