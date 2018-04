'Ne zabrinjava me moguća odluka Vlade Srbije, neka se bave stanjem u svojoj zemlji'

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izjavio je u četvrtak kako ga ne zabrinjava moguća odluka srbijanske Vlade po kojoj bi mu bio zabranjen ulazak u tu zemlju, pozvavši Srbiju da se pozabavi stanjem u svojoj državi, suoči se sa činjenicama iz novije povijesti te osobama koje i danas prema Hrvatskoj upućuju ratno huškačke poruke

"To su njihove unutarnjopolitičke stvari i što se mene osobno tiče, apsolutno me to ne zabrinjava. Predlažem im da se pozabave svojim unutarnjopolitičkim pitanjima i suoče sa činjenicama iz novije povijesti", rekao je ministar Medved novinarima ispred zgrade Vlade upitan kako komentira da bi se mogao naći na popisu osoba kojima je zabranjen ulazak u Srbiju.

Ministar hrvatskih branitelja istaknuo je kako je Republika Hrvatska donijela ispravnu odluku nakon niza provokacija i ratno huškačkih izjava srbijanskog ministra obrane Aleksandra Vulina, dodavši kako reciprocitet kojeg najavljuju iz Srbije, nema nikakvog smisla.