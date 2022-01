'Treba postrožiti kazne. Kad sam vidio kako se ponašaju u Splitu, pobjegao sam. Nije normalno da deset ljudi zagrljenih pije iz iste boce'

Na dan kada Hrvatska bilježi crni rekord u broju novozaraženih, njih čak 9058, u Dnevniku Nove TV gostovao je ravnatelj KBC-a Zagreb, najveće bolnice u Hrvatskoj, Ante Ćorušić, koji je objasnio što visoke brojke znače za bolničke kapacitete te što misli o epidemiološkim mjerama koje su na snazi

'Generalno gledajući, situacija nije zabrinjavajuća, održiva jest, ali moramo paziti na to kako ćemo se svi zajedno ponašati, koliko će broj novopridošlih pacijenata rasti iz dana u dan jer očito prevladava u Europi dominacija omikron varijante koja jest zaraznija, ali po svim kriterijima, i onima iz Južne Afrike i onima iz Velike Britanije, pa i Irske, radi se ipak o varijanti koja izaziva blaže kliničke slike, a ne teže kao što smo navikli s varijantom delta', objasnio je Ćorušić.

Ne smatra da bi epidemiološke mjere trebalo postrožiti, ali bi zato postrožio kazne za one koji ih se ne pridržavaju.

'Mislim da su mjere koje je sada Stožer propisao dobre, samo je problem što ih se ne poštuje. Mislim da bi trebalo postrožiti kazne za one koji ne poštuju mjere. Ove mjere su dovoljne. Neki dan sam bio u Splitu, na Staru godinu, moja majka živi tamo, pa sam onda malo obišao grad i kad sam vidio ponašanje ljudi pobjegao sam isti tren natrag. Nije normalno da na štekatu, terasi, deset ljudi zagrljenih pije iz iste boce, ali to je to - mi smo takav narod', zaključio je ravnatelj KBC-a Zagreb Ante Ćorušić u Dnevniku Nove TV.