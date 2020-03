(Ne)odgovorni Talijani? 'Ne možemo se mjeriti s Kinezima, njima kad se naredi - oni odrade'

'Nema histerije, bio je to trenutni efekt, ali danas ljudi normalno idu na posao, zajedno su', opisuje stanje na sjeveru Italije nakon uvođenja karantene liječnica Nela Sršen iz Padove

'Guverner Luca Zaia protivi se uvođenju crvene zone, posebno u Padovi, Trevisu i Venetu. Proziva vladu da je uvela crvene zone za ova tri grada iako epidemiolozi smatraju da za to nema razloga. Zaia predlaže da prijevoznici mogu ulaziti i izlaziti iz pokrajine uz nadzor, kontrolu i evidenciju policije', kaže Sršen.

Smatra da ne treba osuđivati Talijane.

'Ima tu svega, malo propusta i svega, ali lako je kritizirati poslije', smatra Sršen. Govoreći o podacima oboljelih i umrlih u Italiji te kvaliteti talijanskog zdravstva, rekla je kako se mora paziti o kojoj se pokrajini govori. Istaknula je da je sjeverni dio Italije u zdravstvu jedan od vodećih u Europi i svijetu te da je Italija u početku bila naivna, ali treba početi od činjenice da je virus počeo svoje znakove pokazivati upravo u njoj.

Komentirajući to da je nakon najave uspostave crvenih zona krenuo val bježanja u druge gradove, kazala je kako Italija nije prevelika zemlja, ali ima 80 milijuna stanovnika i 'puno karaktera'.

'To je tako u početku, panično reagiranje. Sve je to individualno. Ne možemo se mjeriti s Kinezima, kad se njima nešto naredi - oni to odrade', istaknula je dr. Sršen.