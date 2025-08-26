Ukrajinci priznali: Ruska vojska ušla je u Dnjepropetrovsku oblast

Ukrajinska vojska, brojčano i vatreno slabija, teško se odupire postupnom ruskom napredovanju na istoku, dok Moskva pojačava pritisak na Kijev da odustane od teritorija u mogućim mirovnim pregovorima, piše Reuters.

Prema skupini DeepState, koja prati kretanja na bojištu, ruske snage sada drže sela Zaporiske i Novoheorhivka. Rusko ministarstvo obrane ranije je objavilo da su ta sela zauzeta.

Ukrajinska vojska, međutim, odbacuje te tvrdnje.

'Rusi su ušli (tamo) i pokušavaju se učvrstiti', izjavio je za Reuters ukrajinski vojni glasnogovornik Viktor Trehubov, dodavši: 'Naše snage se bore kako bi zadržale položaje'.