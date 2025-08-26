teška borba

Ukrajinci priznali: Ruska vojska ušla je u Dnjepropetrovsku oblast

I.Ba.

26.08.2025 u 21:04

Ukrajinska vojska, ilustracija
Ukrajinska vojska, ilustracija Izvor: EPA / Autor: UKRAINE'S 65TH MECHANIZED BRIGADE PRESS SERVICE HANDOUT
Rusija je zauzela dva sela na jugoistoku Ukrajine, u Dnjepropetrovskoj oblasti, potvrdili su u utorak ukrajinski istraživači otvorenih izvora, dok ruske snage nastavljaju ofenzivu usred zastoja u diplomatskim naporima za okončanje rata

Ukrajinska vojska, brojčano i vatreno slabija, teško se odupire postupnom ruskom napredovanju na istoku, dok Moskva pojačava pritisak na Kijev da odustane od teritorija u mogućim mirovnim pregovorima, piše Reuters.

Prema skupini DeepState, koja prati kretanja na bojištu, ruske snage sada drže sela Zaporiske i Novoheorhivka. Rusko ministarstvo obrane ranije je objavilo da su ta sela zauzeta.

Ukrajinska vojska, međutim, odbacuje te tvrdnje.

'Rusi su ušli (tamo) i pokušavaju se učvrstiti', izjavio je za Reuters ukrajinski vojni glasnogovornik Viktor Trehubov, dodavši: 'Naše snage se bore kako bi zadržale položaje'.

Rusija je u srpnju objavila da je zauzela prvo selo u Dnjepropetrovskoj oblasti, koja ne spada među pet ukrajinskih regija na koje Moskva polaže pravo.

Karta DeepStatea pokazuje da su barem još dva sela u toj oblasti ili pod ruskom okupacijom ili poprište borbi – relativno mala područja u regiji koja se prostire na više od 31.000 četvornih kilometara.

Predsjednik Volodimir Zelenski ranije je umanjio značaj ruskog prodora u oblast, opisavši ga prošlog mjeseca kao pokušaj postizanja 'medijske pobjede'.

