Nasjela na milijunsku prevaru pa dobila posao: Bivša šefica 'Lenca' uskoro u Županiji

Sandra Uzelac, protiv koje je ŽDO Rijeka pokrenulo istragu, izabrana je na radno mjesto savjetnice za ekonomske i financijske poslove II u Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije. Kad će početi raditi, zasad nije poznato
Nedugo nakon što je Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci pokrenulo istragu protiv bivše predsjednice uprave Brodogradilišta Viktor Lenac, Sandre Uzelac, doznalo se da ona ima novi posao.
Krenimo redom. Nakon što su u ožujku otkrivene sumnjive transakcije na inozemne račune, u iznosu od gotovo devet milijuna eura, doznalo se da je novac ispario zahvaljujući direktorskoj prevari. Naime, netko se upravi predstavio kao inozemni partner te zatražio isplatu 8.988.860 eura na dva različita računa u inozemstvu. Kasnije je uplaćena svota "nestala" i s tih računa.
Tužiteljstvo sumnja da je isplate odobrila, mimo propisa i provjera, upravo Uzelac, koja je, kako doznaje Novi list, dobila posao savjetnice za ekonomske i financijske poslove II u Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije.
Zadovoljila sve kriterije
Županija je taj natječaj raspisala početkom kolovoza, dakle, prije početka istrage. Na njega se prijavilo šest osoba, a nakon nekoliko krugova testiranja, izabrana je Uzelac. Ona je, kako se doznaje, ostvarila 19,7 od ukupno 20 bodova na pisanom testiranju i intervjuu.
Kako se navodi u rješenju u prijemu u službu, ona je zadovoljila sve kriterije natječaja te se navodi da ima više od 31 godine radnog staža na odgovarajućim poslovima, odnosno u financijama.
Kad će Uzelac stupiti na novu dužnost bit će poznato tek kad PGŽ izda posebno rješenje, za što se, pak, mora čekati izvršnost rješenja o prijmu u službu. Hoće li istraga utjecati na zapošljavanje Uzelac, tek treba vidjeti.