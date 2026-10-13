Nasjela na milijunsku prevaru pa dobila posao: Bivša šefica 'Lenca' uskoro u Županiji

Nedugo nakon što je Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci pokrenulo istragu protiv bivše predsjednice uprave Brodogradilišta Viktor Lenac, Sandre Uzelac, doznalo se da ona ima novi posao.

Krenimo redom. Nakon što su u ožujku otkrivene sumnjive transakcije na inozemne račune, u iznosu od gotovo devet milijuna eura, doznalo se da je novac ispario zahvaljujući direktorskoj prevari. Naime, netko se upravi predstavio kao inozemni partner te zatražio isplatu 8.988.860 eura na dva različita računa u inozemstvu. Kasnije je uplaćena svota "nestala" i s tih računa.

Tužiteljstvo sumnja da je isplate odobrila, mimo propisa i provjera, upravo Uzelac, koja je, kako doznaje Novi list, dobila posao savjetnice za ekonomske i financijske poslove II u Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije.