nasjela je

Bivša direktorica Viktora Lenca pod istragom: Prevarantima uplatila 9 milijuna eura

M.Da.

12.10.2026 u 23:41

Sandra Uzelac
Sandra Uzelac Izvor: Pixsell / Autor: Nel Pavletic/PIXSELL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Županijsko državno odvjetništvo tereti je za zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, jer je nasjela na direktorsku prijevaru

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci pokrenulo je istragu protiv 57-godišnje državljanke Hrvatske zbog sumnje na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, dok je bila predsjednica uprave tvrtke kojoj je napravila štetu od 8.988.860 eura.

Iako DORH ne objavljuje imena osoba i nazive tvrtki, portal Burin piše da je riječ o Sandri Uzelac, bivšoj predsjednici Uprave Brodogradilišta Viktor Lenac. Ona je u ožujku, mimo pravila i bez provjere odobrila i naložila sedam isplata s računa tvrtke na dva računa banaka izvan Hrvatske. Nakon toga, s tih je računa novac proslijeđen dalje.

vezane vijesti

MUP je tada istraživao slučaj direktorske prijevare, u kojoj se prevaranti predstavljaju kao poslovni partneri, direktori ili nadređeni s ciljem da navedu zaposlenike da im proslijede novac. U ovom se slučaju nepoznati počinitelj predstavio kao poslovni partner te naveo Uzelac da isplati novac.

Ona je nedugo nakon toga podnijela ostavku iz osobnih razloga. Iz brodogradilišta su potom otkrili da su podnijeli kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja. Procijenili su da šteta neće bitnije utjecati na poslovne rezultate ni likvidnost.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
kuha se na istoku

kuha se na istoku

Sjeverna Koreja se raspištoljila: Nisu zažmirili na potez svojih južnih susjeda
sve više problema

sve više problema

Šef SDP-a o slučaju Jerković i drugim optužnicama USKOK-a: 'Mi smo čisti, nema dvostrukih kriterija'
brzo reagirao

brzo reagirao

Vođa mladih AfD-a jednim potezom razbjesnio države: Sve podsjeća na prošlo stoljeće

najpopularnije

Još vijesti