Bivša direktorica Viktora Lenca pod istragom: Prevarantima uplatila 9 milijuna eura

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci pokrenulo je istragu protiv 57-godišnje državljanke Hrvatske zbog sumnje na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, dok je bila predsjednica uprave tvrtke kojoj je napravila štetu od 8.988.860 eura.

Iako DORH ne objavljuje imena osoba i nazive tvrtki, portal Burin piše da je riječ o Sandri Uzelac, bivšoj predsjednici Uprave Brodogradilišta Viktor Lenac. Ona je u ožujku, mimo pravila i bez provjere odobrila i naložila sedam isplata s računa tvrtke na dva računa banaka izvan Hrvatske. Nakon toga, s tih je računa novac proslijeđen dalje.