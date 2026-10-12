Bivša direktorica Viktora Lenca pod istragom: Prevarantima uplatila 9 milijuna eura

Županijsko državno odvjetništvo tereti je za zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, jer je nasjela na direktorsku prijevaru
Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci pokrenulo je istragu protiv 57-godišnje državljanke Hrvatske zbog sumnje na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, dok je bila predsjednica uprave tvrtke kojoj je napravila štetu od 8.988.860 eura.
Iako DORH ne objavljuje imena osoba i nazive tvrtki, portal Burin piše da je riječ o Sandri Uzelac, bivšoj predsjednici Uprave Brodogradilišta Viktor Lenac. Ona je u ožujku, mimo pravila i bez provjere odobrila i naložila sedam isplata s računa tvrtke na dva računa banaka izvan Hrvatske. Nakon toga, s tih je računa novac proslijeđen dalje.
MUP je tada istraživao slučaj direktorske prijevare, u kojoj se prevaranti predstavljaju kao poslovni partneri, direktori ili nadređeni s ciljem da navedu zaposlenike da im proslijede novac. U ovom se slučaju nepoznati počinitelj predstavio kao poslovni partner te naveo Uzelac da isplati novac.
Ona je nedugo nakon toga podnijela ostavku iz osobnih razloga. Iz brodogradilišta su potom otkrili da su podnijeli kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja. Procijenili su da šteta neće bitnije utjecati na poslovne rezultate ni likvidnost.