Napokon predstavljen veliki splitski projekt od 40 milijuna eura

Radi se o lokaciji na kojoj se nalazilo jedno uklonjeno stablo pelegrinke, što je prije mjesec dana izazvalo javnu histeriju u gradu, ali i o projektu starom tridesetak godina koji je u međuvremenu doživio bezbrojne izmjene vlasništva , pravnog statusa, oblika, izgleda i veličine.

Prije nekoliko godina otkupila ga je austrijska 'Breiteneder imobilinen and parking' grupa, odnosno njena tvrtka kćer 'Best in Parking', koja u Hrvatskoj vodi ili razvija više projekata. Upravlja s ukupno više od dvije stotine javnih garaža i 87 tisuća parkirališnih mjesta, a u Splitu se pojavio osobno vlasnik Johan Breitenede.

Tportal je nedavno opširno pisao o ovom projektu i višegodišnjoj trakavici oko njega.