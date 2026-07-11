Nakon krize: Poznato koga je moldavska predsjednica predložila za premijera

Tofan je podržao Sandu na predsjedničkim izborima 2024. i njezinu stranku PAS na parlamentarnim izborima 2025. Alexandru Munteanu , prethodni premijer, rekao je početkom ovog mjeseca da napušta poziciju predsjednika vlade.

U iznenađujućoj objavi rekao je da više ne može obavljati posao u skladu sa svojim uvjerenjima, ali nije dao daljnje pojedinosti. Sandu je u to vrijeme zahvalila Munteanu na službi i na pokretanju "teških, ali potrebnih reformi".

Tofan je u subotu rekao da ima tri glavna cilja: obnovu javnog povjerenja, obnovu osjećaja optimizma u moldavskom poslovnom sektoru i osiguranje moldavskog pristupanja Europskoj uniji.

"Cilj moje vlade je potpisati sporazum o pristupanju Moldavije Europskoj uniji do kraja 2028.", rekao je na konferenciji za novinare. Moldavija je smještena između Ukrajine i Rumunjske, članice EU-a. Politička moć desetljećima oscilira između stranaka koje podržavaju bliže veze s Europom i onih koje traže bolje odnose s Moskvom.