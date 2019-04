Nađena još jedna žrtva ciparskog monstruma, tijelo nađeno u kovčegu u jezeru

Ciparska policija u nedjelju je pronašla posmrtne ostatke u sklopu istrage o serijskom ubojici za kojega se misli da je ubio sedam žena na Cipru, a vjeruje se da je žrtava i više.

Policija je do osumnjičenika došla prateći online poruke Marry Tiburcio. One su ih dovele do časnika Metaxasa. Policiji se predbacuje da je traljavo istražila nestanke kada su prijavljeni.

U međuvremenu, oko tisuću ljudi okupilo se kako bi odalo počast ubijenim ženama. Zemlja je u šoku jer je, koliko je poznato, riječ o prvome slučaju serijskih ubojstava na otoku Cipru.

Napadi su počeli prije tri godine, motiv još uvijek nije poznat, a mediji pišu da osumnjičeni nije izrazio nikakvo žaljenje. Glavna oporbena stranka AKEL traži ostavku ministra pravosuđa i šefa policije zbog lošeg vođenja slučaja.