Načelnik Azova traži istragu generala: '99% vojske ga mrzi zbog onoga što radi'

SBI je za Ukrajinsku pravdu potvrdio da je primio takvu izjavu i dodao da istražitelji rade na tome.

Biro nije precizirao generalovo ime, niti se ono spominje u Krotevychevoj objavi, no prema izvorima Ukrajinske Pravde, riječ je o Sodolu.

UP piše da Krotevych optužuje generala za zlouporabu ovlasti i nesposobno zapovijedanje trupama, što je dovelo do gubitka velikog dijela teritorija Ukrajine, te traži da se provjeri zapovjednika za suradnju s Rusijom. Načelnik stožera Azova također je izrazio spremnost da svjedoči u ovom slučaju.

'Ubio više ukrajinski vojnika nego bilo koji ruski general'

Citat Krotevycha: "... Napisao sam pismo Državnom istražnom uredu pozivajući na istragu o vojnom generalu koji je, po mom mišljenju, ubio više ukrajinskih vojnika nego bilo koji ruski general. Boli me ku*** ako pokrenu istragu protiv mene, a boli me i ako me strpaju u zatvor.