Na stubištu zgrade u Novom Zagrebu pronađen leš

Tijelo je pronađeno u zgradi u Novom Zagrebu u Baburičinoj ulici.

Na tijelu nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela. Tijelo je nakon obavljenog očevida prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb.

Na mjestu događaja s preminulim se nalazio i muškarac starosti 46-godišnjak koji je priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela omogućavanja trošenja droga, izvijestila je policija.