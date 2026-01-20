tragedija

Na stubištu zgrade u Novom Zagrebu pronađen leš

I.J.

20.01.2026 u 10:41

Izvanredna vijest
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Neven Bučević/Tportal
Zagrebačka policija izvijestila je danas da je u nedjelju 18. siječnja oko 23 sata na stubištu stambene zgrade pronađen leš zasad nepoznate muške osobe.

Tijelo je pronađeno u zgradi u Novom Zagrebu u Baburičinoj ulici.

Na tijelu nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela. Tijelo je nakon obavljenog očevida prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb.

Na mjestu događaja s preminulim se nalazio i muškarac starosti 46-godišnjak koji je priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela omogućavanja trošenja droga, izvijestila je policija.

