Na plaži u Rijeci se utopio muškarac; u more su ga navodno bacili pijani prijatelji

Sinoć se na riječkoj plaži na Pećinama, kod hotela Jadran, utopio muškarac

Kako 24 sata doznaje, tragičan događaj na mrežnim stranicama opisao je svjedok:

'Kao i uvijek pa tako i danas odlučio sam nakon treninga otići na more radi rekuperacije.Prilikom dolaska na Pećine (stijene blizu Jadran hotela) uočio sam vidno pijanu ekipu od njih 4-5 koji su imali cca 30-40 godina. Nakon nekoliko minuta ista ekipa dolazi i guraju svog "prijatelja" nasilno u more. Iako na prvu se činilo da je sve u redu jer je čovjek nastavio plivati, nakon samo 20 sekundi tijelo je postalo beživotno. Pošto je teren sam po sebi loš (duboko more i samo stijene) odlučio sam pomoći čovjeku. Nekako smo ga izvukli van i okrenuli ga na bok, pulsa nije bilo.