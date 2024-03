Na istoku Hrvatske za Uskrs i do 30 stupnjeva, neki rekordi oboreni već u subotu

U središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano povremeno s umjerenom naoblakom i umjerenim do jakim jugozapadnjakom, uglavnom u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura većinom između 23 i 25 °C, najniža jutarnja oko 10 °C.

Jedan od ranijih i najkraćih Uskrsa posljednjih stotinjak godina će ponegdje u istočnoj Hrvatskoj biti još topliji od subote, s temperaturom i do 30 °C, koja bi mogla premašiti već u subotu dosegnute rekorde za ožujak. Prevladavat će sunčano uz umjeren, poslijepodne ponegdje jak južni i jugozapadni vjetar.

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu dnevna temperatura zraka uglavnom do 22 °C, a uz promjenjivu naoblaku ponegdje može pasti i malo kiše, većinom poslijepodne. Puhat će umjeren i jak južni i jugozapadni vjetar, na moru jako do olujno jugo uz valovito i jače valovito more.

Djelomice sunčano na Uskrs će biti u Dalmaciji, a zbog jakog i olujnog juga more ponegdje i jače valovito, na otvorenom moguće i uzburkano. Najviša temperatura zraka od 19 °C na obali do 24 °C u Zagori.

Na jugu Hrvatske u nastavku blagdanskog vikenda većinom sunčano i također vjetrovito uz jako jugo. Ujutro temperatura od 15 do 17 °C, a danju do 22 °C.