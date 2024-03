Na Iblerovom trgu razgovori SDP-a s predstavnicima lijevo-liberalnih stranaka

Uoči sastanka kratke su izjave dali Beljak, Mrak Taritaš i Orešković poručivši kako je potreban dogovor s glavnim ciljem – micanjem HDZ-a s vlasti, a pritom im nije važno na kojem će mjestu biti na izbornoj listi.

"Očekujem da ću imati priliku u kampanji dati sve od sebe, pa kad je već Vladimir Šeks rekao da sam zmija otrovnica koja šiklja otrov iz šupljih zubi, da mu to i pokažem. I to je ono što na sastanku tražim – tražim priliku da točno to napravim", rekla je tako Orešković.

Različito gledaju na to što danas na razgovorima nema Socijaldemokrata, pa tako Beljak drži da su trebali biti na sastanku, ali "ne želi ulaziti odnose drugih stranaka", a Mrak Taritaš i Orešković imaju "razumijevanja" za to što ih nema.

Orešković je podsjetila da su Socijaldemokrati nastali odlaskom ljudi iz SDP-a te dodala da "razumije kolege iz SDP-a koji su rekli da svatko ide svojim putem".