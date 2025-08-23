MZOM: Poštivanje Državnog pedagoškog standarda zadatak je vlasnika vrtića

"Ističemo kako osnivači i vlasnici dječjih vrtića trebaju u potpunosti poštovati Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe, jamčiti sigurnost za svako dijete u dječjem vrtiću te osigurati što bolje uvjete u dječjim vrtićima kako bi odgojitelji mogli provoditi odgojno-obrazovni rad. Uloga Ministarstva, odnosno prosvjetne inspekcije, je da u predškolskim ustanovama nadzire pridržavanje propisa", priopćilo je Ministarstvo.

"Ako se u inspekcijskom nadzoru utvrdi nepridržavanje pedagoškog standarda određene su kazne do 1990,84 eura za vrtić, odnosno do 1061,78 eura za ravnatelja dječjeg vrtića. Dječji vrtići u potpunosti se financiraju iz proračuna gradova i općina, stoga te kazne posredno plaćaju vlasnici vrtića, tj. osnivači gradovi i općine", poručuje resorno ministarstvo. Tvrdi i kako je do sada gradovima i općinama isplatilo 147 milijuna eura kroz model fiskalne održivosti dječjih vrtića, te da se država u potpunosti odrekla poreza na dohodak i prepustila ga jedinicama lokalne i područne samouprave koje za osnovno školstvo izdvajaju 1.9 posto, za srednje školstvo 1.3 posto, za socijalnu skrb 0,8 posto, a za zdravstvo i vatrogastvo po jedan posto.

"Dakle, preostali dio prihoda poreza na dohodak (više od 90 posto), kao i ostale izvorne prihode, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, između ostalog, mogu namijeniti i sigurno su namijenili financiranju ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno dječjih vrtića", smatra Ministarstvo.

Nadalje, dok iz Udruge tvrde da Vlada izmjene temelji na nizu netočnih podataka, kao što je podatak o ocjeni stanja, odnosno broju uključene djece, broju vrtića i mjesta u njima, MZOM poručuje da su svi podaci koje iznosi "točni i aktualni jer se temelje na podacima koje kroz aplikaciju unose dječji vrtići temeljem kojih dobivaju sredstva iz fiskalnog poravnanja".

Iz Udruge kažu da je prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u pedagoškoj godini 2024./2025. u vrtiće uključeno 157.365 djece, što je tek oko 62 posto ukupnog broja djece predškolske dobi. Izvješća DZS iz srpnja 2024. i srpnja 2025. pokazuju povećanje broja djece u vrtićima od 4153, dok Vlada navodi povećanje od 10.265 djece.

Maksimalno povećane kvote na fakultetima koji školuju odgojitelje

Vezano uz navode Udruge SIDRO o nedostatku odgojitelja i nestručnim zamjenama, Ministarstvo tvrdi da je u Zakonu predvidjelo da se zaposliti mogu i učitelji/ce razredne nastave koje "postaju sve više tehnološki višak zbog smanjenja broja djece". Osim toga, dodaje se, "maksimalno su povećane kvote na fakultetima koji školuju odgojitelje i odgojiteljice te je tako 2023. godine diplomiralo njih više od 1100 na različitim diplomskim i preddiplomskim studijima".

Ministarstvo poručuje da poslove odgojitelja može obavljati učitelj, uz uvjet da završi "program za stjecanje kvalifikacije odgojitelja", no da "završavanjem navedenoga programa učitelj ne stječe kvalifikaciju odgojitelja, nego odgojno-obrazovne kompetencije za rad s djecom rane i predškolske dobi te su u tom dijelu potrebne izmjene zakona", priznaje.

U odgovoru na primjedbe Udruge SIDRO, u kojima se kaže da su zbog ukidanja odredbe o prednosti upisa četverogodišnjaka "u Slavonskom Brodu krenula ispisivanja djece iz vrtića", MZOM tvrdi da da se ta odredba "nije niti konzumirala", te da "niti jedno dijete iz niti jednog vrtića zbog zakonskih odredbi nije bilo ispisano iz vrtića niti će se to ikada dogoditi".