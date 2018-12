Mrak Taritaš: Bandić nema većinu za proračun

Milan Bandić, zagrebački gradonačelnik, u ovom trenutku nema potrebnih 26 ruku za podršku proračunu. Svjedoči tome njegov dolazak iz bolničkog kreveta na sjednicu Skupštine Grada, ali i dvije stanke uoči rasprave o proračunu koje su zatražene najprije od njegova kluba, a potom i partnera iz HDZ-a

Iza zatvorenih vrata vode se pregovori o tome što i kako dalje, ali i raspreda o mogućim scenarijima ako se proračun povuče, ako se sjednica odgodi ili ako padne.

Anka Mrak Taritaš (GLAS) smatra da su izgledna tri scenarija.

'Prvi, u kojem će se o proračunu raspravljati i on neće biti prihvaćen, drugi, u kojem će on biti povučen, nakon čega ćemo tražiti stanku kako bi nam Odbor za poslovnik protumačio što po zakonu i poslovniku slijedi dalje. Naime, ako ga povuče, onda ga ponovno mora dostaviti u primjerenom roku. Pitanje je što je primjereni rok i je li to 28. prosinca. Treći scenarij je da Andrija Mikulić, predsjednik Skupštine, odgodi Skupštinu za tri dana. Međutim sva ta tri scenarija govore da Bandić nema većinu za proračun', navela je Mrak Taritaš.

Dodala je da joj se najizglednijom varijantom čini da će Bandić povući proračun i da ćemo imati novu sjednicu Skupštine između Božića i Nove godine.

'Očito je da nema šanse da se netko iz oporbe predomisli i da ljudi nisu spremni prodati svoj obraz', kazala je Mrak Taritaš.