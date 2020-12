Most traži dostupnije referendume i elektroničko prikupljanje potpisa

Most je u subotu zatražio da se referendum učini modernim i dostupnijim građanima te traži uvođenje elektroničkog prikupljanja potpisa za taj oblik neposrednog odlučivanja birača, a nakon što je Vlada u petak u e-savjetovanje poslala novi zakonski prijedlog o referendumu

"Iskustva koja smo do sada imali s referendumom i referendumskim inicijativama, bolje bi bilo reći s odnosom Vlade prema referendumskim inicijativama, nisu baš najbolja. Vidjeli smo da je taj prag jako visok i da je jako teško prikupiti potpise, a kad se to i dogodi, sve vlade do sad su različitim makinacijama nastojale onemogućiti referendumsko izjašnjavanje građana", istaknuo je politički tajnik Mosta Nikola Grmoja na konferenciji za medije u subotu.

Hrvatski narod sam treba odlučivati o pitanjima koja misli pokrenuti

Most zastupa da se referendum olakša, a također ne pristaje na ograničavanje pitanja, dodao je. Vlada novim zakonom želi već kod samog pokretanja referendumske inicijative da Državno izborno povjerenstvo (DIP) odlučuje je li određeno pitanje dobro, je li možda sugestivno, je li obmanjujuće.

"Želimo s ovog mjesta poručiti - o tome se može odlučivati jedino izmjenom Ustava, a ako vladajući krenu u izmjenu Ustava u Hrvatskom saboru, za što im je potrebna dvotrećinska većina, ako ih SDP i ostali podrže, Most ih sigurno neće podržati. Hrvatski narod sam treba odlučivati o pitanjima koja misli pokrenuti", poručio je Grmoja.