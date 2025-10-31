'Kamping turizam je važan, ali gradnja mora imati granice'

Glavna savjetnica ministra graditeljstva Iva Hudan pojašnjava da novi propisi proizlaze iz Nacionalnog plana stambene politike.

'Novina koju bih izdvojila jest uvođenje strateške komponente u prostorne planove na državnoj i županijskoj razini', rekla je Hudan. Dodaje da će izrada planova ubuduće morati imati stručnu podlogu i višekriterijske analize širenja građevinskih područja, što do sada nije bio slučaj, prenosi HRT.

Pojednostavit će se i postupci kod manjih objekata, poput obiteljskih kuća, uz jaču kontrolu nezakonite gradnje. 'Uvodimo obvezu izvedbenog projekta za sve građevine osim onih manje složenih', istaknula je.

Novi zakon, kaže, jasno definira i mobilne kućice. Naime one više neće biti tretirane kao 'kamp oprema'. 'Mobilne kućice smatramo građenjem u svakom obliku', poručuje.

Bunjevac: Struka potpuno isključena iz procesa

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata Rajka Bunjevac smatra da je novi zakon donesen bez stvarnog uključivanja onih koji prostor najbolje poznaju, a to su stručnjaci.

'Na sjednicama su bila gotova zakonska rješenja, a primjedbe koje smo imali u pravilu nisu bile uvažene', kaže Bunjevac te podsjeća da su arhitekti još prije dvije godine dostavili Ministarstvu deset konkretnih prijedloga za novi sustav prostornog uređenja.

'Tako postavljen sustav omogućio je devastaciju prostora, a to kao struka ne možemo prihvatiti', poručuje. Naglašava i da se s ministrom nisu slagali ni oko statusa mobilnih kućica: 'Smatramo da je to gradnja jer je njezin utjecaj na prostor jednak kao i kod fiksne gradnje.'