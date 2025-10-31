'Kamping turizam je važan, ali gradnja mora imati granice'

Vlada je usvojila paket novih zakona koji bi, barem prema službenim najavama, trebali stati na kraj bespravnoj gradnji i omogućiti bolje upravljanje prostorom. Riječ je o zakonima o prostornom uređenju, gradnji i energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu - dokumentima koji mijenjaju način na koji se planira, gradi i kontrolira prostor u Hrvatskoj. No dok Ministarstvo ističe modernizaciju i jednostavnije procedure, arhitekti upozoravaju da ih prilikom rada na zakonu praktički nitko ništa nije pitao
Glavna savjetnica ministra graditeljstva Iva Hudan pojašnjava da novi propisi proizlaze iz Nacionalnog plana stambene politike.
'Novina koju bih izdvojila jest uvođenje strateške komponente u prostorne planove na državnoj i županijskoj razini', rekla je Hudan. Dodaje da će izrada planova ubuduće morati imati stručnu podlogu i višekriterijske analize širenja građevinskih područja, što do sada nije bio slučaj, prenosi HRT.
Pojednostavit će se i postupci kod manjih objekata, poput obiteljskih kuća, uz jaču kontrolu nezakonite gradnje. 'Uvodimo obvezu izvedbenog projekta za sve građevine osim onih manje složenih', istaknula je.
Novi zakon, kaže, jasno definira i mobilne kućice. Naime one više neće biti tretirane kao 'kamp oprema'. 'Mobilne kućice smatramo građenjem u svakom obliku', poručuje.
Bunjevac: Struka potpuno isključena iz procesa
Predsjednica Hrvatske komore arhitekata Rajka Bunjevac smatra da je novi zakon donesen bez stvarnog uključivanja onih koji prostor najbolje poznaju, a to su stručnjaci.
'Na sjednicama su bila gotova zakonska rješenja, a primjedbe koje smo imali u pravilu nisu bile uvažene', kaže Bunjevac te podsjeća da su arhitekti još prije dvije godine dostavili Ministarstvu deset konkretnih prijedloga za novi sustav prostornog uređenja.
'Tako postavljen sustav omogućio je devastaciju prostora, a to kao struka ne možemo prihvatiti', poručuje. Naglašava i da se s ministrom nisu slagali ni oko statusa mobilnih kućica: 'Smatramo da je to gradnja jer je njezin utjecaj na prostor jednak kao i kod fiksne gradnje.'
Ivandić: Kamping turizam je važan, ali gradnja mora imati granice
Neven Ivandić iz Instituta za turizam podsjeća da kamping turizam čini oko 20 posto svih noćenja u Hrvatskoj pa smatra da je dobro što se pokušava uvesti red. 'Za kućice koje već imaju dozvole - one ostaju. No one bez dozvole imat će prijelazni period od deset godina', objašnjava.
Tušek: Digitalni planovi donose transparentnost
Iz perspektive lokalne uprave, Mišo Tušek, pročelnik za prostorno planiranje u Novskoj, ističe da novi zakon donosi korisne alate, poput urbane komasacije, koji bi trebali ubrzati rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
'Zapinjemo upravo na tim pitanjima, a novi mehanizmi mogli bi donijeti učinkovitija rješenja', kaže.