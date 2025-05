'Tebi, dragi Tomo, dajem rič': Vrh dalmatinskog HDZ-a došao podržati Tomislava Šutu

Okupljene je uime predsjednika HDZ i premijera Andreja Plenkovića pozdravio potpredsjednik Vlade RH, ministar graditeljstva i prostornog uređenja i potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić.

'Drago mi je da sam večeras ovdje u Splitu i da uime premijera Andreja Plenkovića mogu dati snažnu podršku i potporu našem budućem gradonačelniku Tomislavu Šuti. Važno nam je kakav je Split. Sjećam se prije osam godina kada je moj prijatelj Andro (Krstulović Opara) ušao u kandidaturu za gradonačelnik, u ušima mi je ostalo i danas mi zvoni Split nije samo jedinica lokalna samouprave koja je ograničena. Split je prostor od Brača do Kupresa. I doista svi mi koji smo u tom prostoru itekako ovisimo o tome kakav je ovaj grad', rekao je Bačić, piše Dalmacija Danas.

Podršku Šuti dao je i župan Blaženko Boban.

'Tebi, dragi Tomo, 'dajem rič' da će ti obje ruke Splitsko-dalmatinske županije širom biti otvorene za suradnju, za sve aktivnosti i projekte. Jedino sinergrijom lokalne i regionalne zajednice, resornih ministarstava i same Vlade Andreja Plenkovića možemo postati ono što su već drugi puno manji gradovi na Jadranu postali, poput Zadra, Šibenika... Mi smo i ovoj vlasti davali raširene ruke za suradnju, ali oni su to kategorički odbijali. Oni to nisu htjeli to. Zašto? Njihov glavni cilj nisu projekti ni programi, već hodanje po gradu u noćnim satima, špijuniranje gdje se tko krivo parkirao, koji stupić je na krivom mjestu montiran, koji kiosk smeta.. To je glavni cilj. Što oni to imaju u proteklom mandatu', upitao se Boban.

Dodao je i da je sve što aktualna gradska vlast danas finalizira i rješava djelo bivšeg HDZ-ova gradonalčelnika Andre Krstulovića Opare koji je 'započeo projekte'.

Tomislava Šutu večeras je došlo podržati mnoštvo HDZ-ovaca, među kojima i politički tajnik Ante Sanader, ministar turizma i sporta Tonći Glavina, predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ- " Dr Franjo Tuđman " Ivica Tafra, saborski zastupnik i bivši gradonačelnik Andro Krstulović Opara, bivši predsjednik splitskog HDZ- a Petar Škorić, brojni branitelji predvođeni predsjednikom županijske Zajednice branitelja HDZ- a 'Gojko Šušak' Dragan Maretić, predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a 'Dr. Franjo Tuđman' Alen Gojak, predsjednik splitske Mladeži HDZ-a Bruno Stričević.