Mladi mijenjaju trendove! Roditelji, ovo trebate znati o školskim putovanjima vaše djece

Iskustvo je neprocjenjivo

Cijene školskih izleta i putovanja u posljednje su vrijeme zbog općeg porasta troškova skočile za 20-ak posto, pa je i to – uz sve druge troškove života – još jedna značajna stavka u kućnom, za mnoge roditelje tankom, budžetu. S druge strane, školski izleti i putovanja su neprocjenjivo iskustvo, jer stvaraju uspomene za cijeli život te šire vidike, pa kao takvi spadaju u kategoriju 'must have'. Prema većini istraživanja, moderni putnici ne samo da prihvaćaju nove tehnologije kad planiraju putovanje, nego smatraju da su one nužne. Njih čak 51 posto izjavilo je da vjeruje i planovima putovanja koje je generirala umjetna inteligencija.