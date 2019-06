Mišetić tužio Pupovca jer ga je nazvao ratnim profiterom

Luka Mišetić, odvjetnik koji je u Haagu branio umirovljenog generala Antu Gotovinu, tužio je čelnika SDSS-a Milorada Pupovca zbog izjava koje je o njemu dao za N1 televiziju

'Danas sam podnio tužbu zbog klevete na sudu u New Yorku protiv Milorada Pupovca zbog izjava koje je on dao o meni 24. svibnja na N1 televiziji.', napisao je Mišetić na twitteru, a u sklopu te objave priložio je i samu tužbu.

Nakon što je Mišetić prozvao Pupovca da negira genocid u Srebrenici, Pupovac je, gostujući na N1 televiziji Mišetića nazvao ratnim profiterom.

'Gospodin Mišetić je mene za nešto prozivao. Taj gospodin ne zavređuje da se osvrćem na njegove objede jer on je jedan običan ratni profiter koji nesreću Bošnjaka, Hrvata i Srba iz svoje debele američke fotelje naplaćuje golemim sumama novca, uključujući i novce ove države. Zadnji je koji meni i Joviću može spočitavati da negiramo bilo kakvu vrstu zločina i bilo čije stradanje. Prema tome, molim Vas, nemojte me pitati o tome jer to je za mene uvredljivo', rekao je tada Pupovac, a Mišetić to navodi kao razlog podnošenja tužbe.