Mirka Jozić otkrila što je sugerirala Vanđeliću i s čim se planira baviti nakon razrješenja

Bivša pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo Mirka Jozić izjavila je za RTL kako nije točno da se s obnovom odugovlačilo kako bi neke privatne tvrtke dobile posao zbrinjavanja građevinskog otpada

''To je čista glupost. Ne znam kako bi drugačije komentirala jednu takvu obnovu s obzirom da grad Zagreb ne može usporiti. Građevinski otpad kad je on dobro sortiran, svaki će građevinar primiti i to besplatno jer mu je sirovina koju on može koristiti dalje'', tvrdi Jozić za RTL.

Jakuševac je zatvoren jer je prepun. Damir Vanđelić, ravnatelj Fonda za obnovu, tvrdi kako je Jozić rekla da bi taj posao sada trebale raditi privatne tvrtke. Ona kaže kako na Jakuševcu postoji drobilica građevinskog otpada koju koriste Zagrebačke ceste. Ona je privremeno korištena i za šutu koju su građani iznosili iz svojih stanova.