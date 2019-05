Ministarstvo branitelja: Mrsićeve izjave podliježu kaznenom progonu

Iz Ministarstva hrvatskih branitelja poslali su opsežno priopćenje u kojem odgovaraju na kritike Miranda Mrsića koji smatra da Vlada braniteljskim mirovinama kupuje glasove i tako ugrožava mirovinski sustav, zbog čega ostali građani moraju duže raditi za sve niže mirovine

Vezano uz izjave Miranda Mrsića, od utorka 21. svibnja 2019. godine, kojima nesmiljeno i tendenciozno napada braniteljsku populaciju kroz najosjetljiviji dio njihovog životnog statusa, a to su mirovine zaslužene na prvoj crti bojišnice gdje su za slobodu Domovine žrtvovali svoje dijelove tijela i svoje živote, užasnuti ovakvim njegovim zlonamjernim načinom, sa zgražanjem osuđujemo svaki dio njegovog obraćanja javnosti.

Ovakvih kategorija (JNA) korisnika ima puno više, budući da su se pribrojili ostalim umirovljenicima jer su razvrstani u druge kategorije, odnosno prikriveni zahvaljujući, među ostalima, i Mirandu Mrsiću, koji je svojom mirovinskom politikom stvorio kaos u mirovinskom sustavu. Mirando Mrsić zlonamjerno i potpuno neutemeljeno navodi brojčane pokazatelje o navodnih novih 123.000 zajamčenih minimalnih mirovina, za što ne postoji ni jedan pokazatelj. Što zbraja gospodin Mrsić to nikome nije poznato. On navodi 15.000 novih zahtjeva za mirovine. Iznosi neutemeljene podatke, iako Ministarstvo hrvatskih branitelja pravovremeno i točno informira javnost o novim statusima HRVI, kojih ima 1.500, što je deset puta manje 15.000, odnosno brojke kojom on manipulira.

Uznemiravanje javnosti, a posebice braniteljske populacije koje izvodi gospodin Mrsić, opasan je i protuzakonit presedan koji u dobrom dijelu podliježe i kaznenom progonu. Podsjećamo Miranda Mrsića da je 6.579 hrvatskih branitelja umrlo tijekom 2017. i 2018. godine od posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, prosječne starosti ispod 60 godina. Dakle, više je u samo dvije godine umrlo hrvatskih branitelja, nego što ima pripadnika JNA na isplati mirovina, a koji su oko 30 godina stariji od hrvatskih branitelja, a da ne govorimo o 11.000 korisnika mirovina iz NOR-a koji i nakon 74 godine uredno primaju mirovinu. Posebice ako uzmemo u obzir da je prosječna smrtnost opće populacije u Republici Hrvatskoj 76 godina, a braniteljske ispod 60. Naime, 3.784 hrvatskih branitelja umrlo je u 2018. godini, odnosno samo 15 posto ih je bilo starijih od 70 godina u trenutku smrti.

To je vrlo jasan pokazatelj izravnih posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske. Neke kategorije na koje se Mirando Mrsić uopće ne osvrće, što je predvidivo, a ulaze u kategoriju mirovina po posebnim propisima su, između ostalog, pripadnici JNA, pripadnici hrvatske domovinske vojske, pripadnici JNA prema općem propisu, sudionici NOR-a, članovi nekadašnjeg SIV-a, službenici u saveznim tijelima SFRJ, čije mirovine su daleko veće od braniteljskih mirovina, odnosno mirovina HRVI.

Mirandu Mrsiću još jednom se očito mora pojasniti, iako je bio ministar i trebao bi to znati, da je kao posljedica velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku danas u mirovini, kao što smo naveli, 56.000 hrvatskih ratnih vojnih invalida, a to su ljudi koji su i prije i tijekom Domovinskog rata, sve do stradavanja, ipak uplaćivali doprinose u HZMO. Nadalje, postoji 14.000 članova obitelji poginulih, ubijenih i nestalih hrvatskih branitelja koji su izgubili svoje članove obitelji u obrani Domovine na izuzetno okrutan način, a isto tako su uplaćivali doprinose u mirovinski sustav. Mirando Mrsić tendenciozno i zlonamjerno u kontekstu rizika za mirovinski sustav dovodi u pitanje i mirovine hrvatskih branitelja koji su mirovine stekli na temelju općih propisa, uplaćujući u mirovinski sustav 30 godina. Zapravo ovdje se radi o 37.839 hrvatskih branitelja koji su dakle, mirovinu ostvarili na temelju općih propisa i koji su u ovoj kategoriji vidljivi iz razloga što im je priznat radni staž u vrijeme sudjelovanja u Domovinskom ratu.