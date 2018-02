Ministar Ćorić uvjerava: Plitvice će biti izvedene 'iz faze opasnosti'

Nacionalni park Plitvička jezera neće s UNESCO-ve liste svjetske prirodne baštine doći na listu ugrožene prirodne baštine, rekao je u četvrtak u Karlovcu ministar zaštite prirode i energetike Tomislav Ćorić odgovarajući na pitanje novinara o Izvještaju o stanju očuvanosti NP Plitvičkih jezera koje je Ministarstvo jučer poslalo UNESCO-u

'Trebamo izgraditi sustav otpadnih voda s pročistačem, izgraditi kanalizacijsku mrežu do kraja i to ne radi UNESCO-a, već radi sebe. Činjenica da je situacija godinama bila tako neuređena treba nas frustrirati i treba inzistirati na stvarima koje se same po sebi podrazumijevaju, ali se dosad nisu dogodile', rekao je ministar Ćorić.