Milin djed objasnio što će biti s viškom novaca od humanitarne akcije

Vladimir Rončević, djed teško bolesne djevojčice Mile koja je u utorak stigla na liječenje u SAD, objasnio je što će biti s viškom novca koji je prikupljen u velikoj humanitarnoj akciji

'Njegova kuća je prodana, ostale su još samo formalne stvari. Kad dobije novac, položit će ga na račun. Uplatit će ga u fond koji će biti usmjeren u svrhu liječenja druge djece. Ideja je da se na razini Republike Hrvatske u Rijeci registrira fond koji će financirati ovakve slične slučajeve. Mili je trebalo 15 milijuna kuna, ostalo je oko 22 milijuna i mislim da neke donacije još uvijek pristižu. To će biti u fondu kojim će se sanirati ovakvi i slični slučajevi', objasnio je Rončević za N1 .

Objasnio je i kako bi fond funkcionirao. 'Fond se ne bi punio iz akcije u akciju, nego bi se punio stalno i skupljao bi se novac za djecu koja nemaju sredstava da se liječe. Naravno da je rješenje sustav, ali ako sustav ne može, onda su ovakve akcije dragocjene. Ljudski život nema cijenu, on se ne može mjeriti vrijednošću kuća. Fond zaklade apsolutno da, ali priču bi morao voditi sustav', rekao je.

Odgovorio je na pitanje je li potegnuo kakve veze u ovom slučaju s obzirom na to da je dugo godina bio novinar i urednik.

"Svu akciju je samostalno vodio moj sin Marin, on je okupio svoju mladu ekipu i preko društvenih mreža pokrenuli su akciju. Ja nisam okrenuo niti jedan telefonski broj u tzv. visokoj politici. Bilo je to isključivo u struci i u krugu prijatelja. Mediji su se uključili kad su vidjeli objave na društvenim mrežama i mislim da su to odradili na jedan izrazito kvalitetan, vrhunski, profesionalan način", rekao je Vladimir Rončević.