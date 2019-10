Milanovića na putu za Rijeku zaustavila policija: Mislili su da se bavimo švercom ljudi!

Predsjedničkog kandidata SDP-a Zorana Milanovića danas je na putu za Rijeku zaustavila policija. Policajci su mislili da su u automobili krijumčari ljudima, zato što je vozilo bilo puno, što je Milanoviću bio povod da opet napadne predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović.

'Izjaviti da bi “pravosuđe prije svega trebalo slušati narod“ je vrlo opasno i populistički. Objasnit ću vam to na primjeru koji nam se danas dogodio dok smo putovali za Rijeku. Naime, zaustavila nas je policija u civilu i prvo sam pomislio da su nas možda zaustavili zbog brze vožnje. Obavljali su svoj posao. I tad sam ih pitao, idemo pitati narod jesmo li krivi ili ne, zaustavit ćemo promet i pitati narod na autocesti jesmo li krivi ili ne. Fućkaš Ustav i zakone, idemo pitati narod. Malo su me čudno pogledali! E, to vam donosi izjava predsjednice. Na kraju nas nisu zaustavili zbog brze vožnje, već smo im bili sumnjivi zato što nam je automobil bio pun. Mislili su da se bavimo švercom ljudi. To su čari kampanje, pun auto i odmah si sumnjiv', napisao je Milanović na Facebooku.