Milanović u Tomislavgradu: Čekamo vas u EU

“Čekamo vas, čekamo cijelu BiH, a do tada znajte da ste dio nas. To je sve hrvatska nacija, zajedničko srce, to je zajedničko nastojanje i napor. To je borba za Hrvatsku, to je borba za status Hrvata u BiH i zato Hrvati u BiH zaslužuju respekt”, rekao je Milanović u Tomislavgradu gdje je odlikovao Brigadu kralja Tomislava, Hrvatskoga vijeća obrane. Najavio je da će Republika Hrvatska još snažnije podržavati Bosnu i Hercegovinu, navodeći kako je deset godina članstva u Europskoj uniji osnažilo njezinu poziciju.