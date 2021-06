[FOTO/VIDEO] Milanović citirao svoju 'babu', održao vatreni govor o palim borcima Prvog splitskog odreda: Danas takvih ljudi više nema!

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na svečanom obilježavanju Dana antifašističke borbe koje se, uz koncert orkestra Hrvatske ratne mornarice, održalo ispred Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu

'Došao sam ovdje radi svoga dida i njegovog brata, i svoje babe i njezine braće, koji u rat nisu otišli kao antifašisti, nisu ni znali što to znači. Moja baba je govorila 'čovik nije moga durat'. To očito mora da je bilo grozno jer za običnog čovjeka, dalmatinskog težaka, nakon svega što je prolazio kroz ratove, to mora biti dubok ljudski potres', rekao je predsjednik Zoran Milanović u prigodnom obraćanju na proslavi Dana antifašističke borbe u Splitu, priopćili su iz Ureda Predsjednika RH-a.

Nabrojao je imena palih boraca Prvog splitskog odreda sastavljenog od mladih splitskih komunista, kazavši da je iz današnje perspektive, razmaženosti, komfora i potrebe da se svaka čežnja i želja zadovolji što prije, to teško shvatiti.