Milanović: Protiv sam ukidanja županija. Kad Dalmacija postane regija, čuvajmo se

Milanović smatra da su postojećim sustavom "više-manje svi donekle zadovoljni".

"Županije su tu, takve kakve jesu, većina od njih nema povijesno utemeljenje, ali funkcioniraju kao transmisija ili buffer između države i ljudi na terenu", istaknuo je Milanović.

Milanović: Ne bi se mogli dogovoriti o novom sustavu, ne bi došli ni do prvog zavoja

Usprotivio se stvaranju regija kao alternative županijama.

"To je i politički problematično zato što je ova država i nacija povijesno nastajala u političkom jedinstvu, a regije su uvijek bile kamen spoticanja, nekih drugih identiteta i apetita prema Hrvatskoj", naveo je. "Kad Dalmacija postane regija, čuvajmo se. Kad Zagorje i sjeverna Hrvatska postanu regija, to će biti država u državi. Ne vidim da je to dobro za Hrvatsku", istaknuo je predsjednik.

Ustvrdio je da je sadašnji sustav lokalne samouprave nastao 1993., kad je Hrvatska bila u najvećim problemima.