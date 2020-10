Milanović i danas našao nove mete: Zasmetali mu Peđa Grbin, Gongova 'jadna prijava', a za pravobraniteljicu Ljubičić rekao da štiti 'prava medvjeda i jazavaca'

Predsjednik Republike Zoran Milanović u Gospiću je sudjelovao na otvorenju 22. izložbe tradicionalnih proizvoda "Jesen u Lici". Nakon otvorenja ponovno se obratio novinarima

Prisjetio se svoje bake koja je rodom iz Like i koja mu je govorila da je u Lici ''više međeda nego ljudi''. ''Te bakine priče o susretima s medvjedima i šumom na rubu Krasnog obilježile su moje djetinjstvo. To je ono što nosim u sebi'', ispričao je.

Dodao je da stanovnici Like imaju sve preduvjete da na tom području žive kvalitetno. ''Vaše usluge mame i privlače ljude ne samo iz Hrvatske nego i Europe, imate nacionalne parkove. To je torba novca, zagrabite u nju'', zaključio je.

Kasnije je u izjavi novinarima opet komentirao aferu Janaf.

''Čekam da reagiraju tijela''

''Prošla su dva dana otkako je saborska zastupnica, koja je u javnom prostoru jednaka i predsjedniku i premijeru, nazvala one koji su odlazili u onaj bezvezni Klub, kriminalcima i prostitutkama. Čekam da reagiraju tijela koja bi se time trebala baviti, primjerice pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, pa da zaštiti te žene i muškarce od nasilnika iz Donje Dubrave koji su takve nazive vjerojatno čuli tamo. Jer kada se žene naziva prostitutkama, muškarce kriminalcima, ponavljam kakvih je ljudi tu sve bilo, i starih ljudi. Na popisu ljudi koji su tamo bili onog dana je i predsjedničin suprug i neke osobe koje ne znam i žene, te su osobe prostitutke. Te su osobe sad zahvaljujući diskreciji DORH-a puštene u novine, njihova imena su poznata", kazao je, prenosi Dnevnik.hr, Milanović.

"Hoće li reagirati pravobraniteljica ili to opet moram ja? Kakvi su to standardi? Ili kada moj prijatelj Peđa Grbin jučer izjavi da to pravo demonstriranja ne smije nikome oduzeti, i da se to posebice ne smije napraviti. Imam problem s upotrebom takvom priloga. Što to znači, da se političke suparnike ne smije verbalno napadati?'', rekao je medijima nakon govora Milanović.

Je li njegov rječnik prikladan?

Kaže da on nije više izložen kritikama od drugih. ''Imate nekoliko ljudi koji misle da prostački i nasilno vrijeđati svakoga, a kad ih se, ne krivo pogleda, nego pogleda, dižu se na zadnje noge. To je nemoralno. Dva dana sam čekao da netko reagira. Zašto nije rekla, s obzirom na to da imamo kriminalke u Hrvatskoj, kriminalke i žigola? Kako je našla baš te uloge za muškarce i žene?'', pita se predsjednik.

Na pitanje smatra li da je njegova komunikacija posljednjih dana, kada je bio vrlo oštar prema drugima, prikladna, Milanović kaže da on nikoga nije nazvao magarcem, već je rekao da si ministri ''namagarčeni''. ''Apsolutno da je prikladno'', poručio je.

''Što znači da krivo komuniciram? Jesu ljudi znali koga su odabrali i s kime imaju posla? Ja se ne izdajem ni za kakvog dobrotvora i šarlatana kao većina. Ja jako dobro biram riječi'', kaže i dodaje da biti namagarčen ne znači biti magarac.

''Ja stalno računam da razgovaram s educiranim, dobronamjernim i znatiželjnim ljudima. Dakle, reći za nekoga da je samodopadna narikača ili običan guslar, muškarac, da ne bi bilo stereotipizacije, to ima svoj jako jasan koncept u Hrvatskoj. Guslar zaziva na mržnju, govori o bitkama, a narikače dođu otplaču, obrišu suze i uzmu 5 ili 50 kuna. Nisam nikoga nazvao prostitutkom ili kriminalcem'', rekao je.

Na pitanje o prijavi Povjerenstvu sukobu interesa, koju je podnio GONG, predsjednik odgovara: ''Tko je GONG? Kako se zove osoba koja me prijavila? GONG nije institucija. Što je GONG? Ljudi čiji se bivši predsjednici udomljuju u SDP, pa onda traže posao. To su ti ljudi. Čisto da budem bezobrazan, da kažem tko je tko. To su kruhoborci, bore se za komad tuđeg kruha. Netko vas prijavi zato što ste bili negdje gdje su bili i akademici, gdje se ništa ne prodaje, ne možeš kupiti uslugu, to je privatni prostor. Vi ovdje morate meni na riječ vjerovati. A što je GONG? Tko ga vodi? Tko je osoba koja je preuzela tu nečasnu stvar? Kako se ja mogu obraniti od toga? Da kažem da sam se šalio. Bili bi tamo i ti majstori iz GONG-a da ih je netko pozvao. Kao i Orešković. U tome ima i plitke zavisti'', kaže.

"Kandidat za predsjednika SDP-a nije uspio složiti suvislu rečenicu"

Kaže kako je u "klubu" bio Mesić, ali kako su bili i ministri iz Vlade.

"Ja tamo ne idem. Kad sam bio, bio sam s dvije, tri osobe. Kandidat za predsjednika SDP-a nažalost nije uspio složit suvislu rečenicu. Ako tako misli vodit stranku, ne bu dobro", rekao je Milanović misleći na Peđu Grbina.

"Sad sam rekao ljudima i to nije zakon, nosite maske. Jer ovo je zdravorazumski. Imamo hrvače, smiju se hrvati i ne smiju se tuširati. Stožer se razumije u to - smiju se hrvati, ali ne smiju se tuširati. To su vam odluke tog Stožera", kazao je

Ponovno je, prenosi N1, komentirao i pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova Višnju Ljubičić.

"Ljubičić šuti dva dana na jedan divljački ispad. Ona je sve sortirala. Jučer sam pitao novinare - kako se zove pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Devet godina je ta osoba na toj poziciji. Dolazimo inače do toga da razmislimo bi li to sve trebalo objediniti pod javnim pravobraniteljem. Izvješća od gospođe Ljubičić ne valjaju ništa, a s obzirom na to da se nju može smijeniti u Saboru lakše nego javnu pravobraniteljicu. Ti ljudi paze što pišu u svoja fejk izvješća jer im Sabor to može srušiti. To Lori Vidović ne mogu napraviti", rekao je Milanović, dodavši da Višnja Ljubičić "štiti pravo na hibernaciju medvjeda i jazavaca".

"Saborska zastupnica i njena pratilja su konkretne ljude nazvali kriminalcima i prostitutkama. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova se javi na izjavu predsjednika. Ovaj divljački napad prešuti", kazao je te opet komentirao Daliju Orešković.

"To dolazi od jedne pravnice. Jesam vam rekao da je bila nikakva odvjetnica? Tko zna koliko je stranaka stradalo i propalo ročišta zbog tog nemarnog odnosa", rekao je Milanović.

Na kraju je Milanovićzaključio: “Istina nije voda duboka, već jako plitka u kojoj se sve jasno vidi. I to što se vidi, vidi se kao u porniću. It’s a porn.”