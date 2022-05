[VIDEO/FOTO] Milanović: Plenković zvao glavnu državnu odvjetnicu, pa se prepao da to ne izađe van. Tako se i Eichmann branio

Predsjednik Zoran Milanović prigodno se obratio nazočnima na svečanoj sjednici Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održanoj povodom obilježavanja Dana županije. Nakon toga odgovarao je na pitanja novinara

Na pitanje o izjavi ministra Marija Banožića izjavi o brigadiru Selaku, rekao je da bi morao točno vidjeti 'što je taj bijednik i lopov rekao'.

'Selak je jedan od nekoliko ljudi koji su preletjeli s avionom na hrvatsku stranu. Samo ih je nekoliko. Bio sam premijer, sad sam predsjednik .Valjda bih imao neke informacije o tome i naša vojska bi imala i tako bi ga tretirali, tog Selaka. Za to ne znam, a nisam isplazio iz neke lokve kao Banožić jučer. Ne znam to, nijedna služba to ne zna. Je li to kleveta? On kleveće čovjeka koji je riskirao svoj žviot 1992. Jel’ razumijete koliko je to nizak oblik života?', kaže predsjednik, prenosi N1.