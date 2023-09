Milan Radoičić priznao da je on organizirao napad na Kosovu: Nisam rekao ni Vučiću!

Odvjetnik je novinarima pročitao priopćenje sljedećeg sadržaja:

'Ja, Milan Radojičić, od oca Rajka, rođen u Republici Srbiji, zbog brojnih špekulacija koje su se pojavile, obavještavam vas da sam zajedno sa svojim sunarodnjacima sa sjevera Kosova i Metohije 24. rujna došao na sjever Kosova i Metohije, do sela Banjska. Razlog našeg povratka je bio ohrabriti srpski narod s tog područja da se odupre teroru kojem je svakodnevno izložen. Obavještavam sve dežurne progonitelje srpskog naroda, od Kurtija do brojnih stranih pomagača, da sam osobno izvršio sve logističke pripreme za obranu naroda te ovaj čin nema nikakve veze s mojim dosadašnjim političkim angažmanom. O tome nisam nikoga obavijestio, pa ni srbijanske vlasti, niti sam od njih dobio bilo kakvu pomoć jer smo već imali različite stavove po pitanju Kurtijevog terora. Zbog udovoljavanja političkim razlozima, smirivanja situacije, više puta smo se povlačili jer nam je rečeno da ćemo na taj način doprinijeti deeskalaciji te da će KFOR poduzeti sve što je potrebno kako bi zaštitio srpski narod. Međutim druga strana naše smirivanje situacije nije shvatila kao dobru volju, već kao slabost. Zbog toga su iz dana u dan pojačane aktivnosti Kurtijevih snaga koje su ilegalno okupirale sjever Kosova. Jednostavno, sve dosadašnje metode otpora nisu dovele do poboljšanja života, nego do povećanja brutalnosti Kurtijevog režima. U takvoj atmosferi odlučio sam djelovati', pročitao je odvjetnik riječi Radoičića, a on je zaključio da je spreman odgovoriti na poziv srpskih pravosudnih tijela.