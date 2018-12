Mikulić odbacio tvrdnje o navodnoj političkoj trgovini u zamjenu za podršku gradskom proračunu

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Andrija Mikulić (HDZ) izjavio je novinarima, nakon što je Skupština uz pomoć HDZ-ovih zastupnika usvojila gradski proračun, da s njihove strane sigurno nije bilo političke trgovine, dok je oporbene zastupnike pozvao da to prijave nadležnim tijelima.

Cijelo vrijeme sam govorio da sam optimističan, da vjerujem u projekte i hvala dragom Bogu i svim zastupnicima da je prevladao razum, rekao je Mikulić novinarima. Dodao je da je on cijelo vrijeme pozivao na razum jer se tu nije radilo o tome hoće li netko ići protiv gradonačelnika ili zastupnika već se radilo o tome da se ne blokira projekte koji su u tijeku.

Kazao je također kako je ponosan što su usvojeni njihovi amandmani na proračun od videonadzora u osnovnim školama radi sigurnosti djece do rekonstrukcije Mosta mladosti i hrvatskih branitelja. No, osnovni razlog podrške proračunu je to što su se počeli realizirati njihovi raniji amandmani od dječjih vrtića i sportske dvorane do primjerice natkrivanja tržnice u Španskom.