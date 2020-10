Merkel vjeruje u mogućnost dogovora s Velikom Britanijom

Njemačka kancelarka Angla Merkel izjavila je u petak kako vjeruje da je moguće do kraja godine postići sporazum o budućim odnosima s Velikom Britanijom, a predsjednica Europske komisije (EK) Ursula von der Leyen ističe da EU želi sporazuma, ali ne po svaku cijenu

EU i Velika Britanija zajednički su definirali rok do sredine ovoga mjeseca do kada bi trebalo postići sporazum o budućim odnosima kako bi ostalo dovoljno vremena za njegovu ratifikaciju do kraja godine. "Sljedećih dana znat ćemo ima li ili nema napretka. Dok god pregovori traju ja sam optimist, ali zasad ne mogu objaviti znatniji napredak", rekla je Mekel na konferenciji za novinare nakon završetka samita u Bruxellesu.

Čelnici EU-a su na sastanku samo razmijenili informacije o stanju pregovora s Velikom Britanijom bez ulažanja u pojedinosti.