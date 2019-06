Merkel: podržavamo sustav 'spitzenkandidata' - no, komplicirano je

Njemačka kancelarka Angela Merkel u srijedu je rekla da još uvijek u cijelosti podupire koncept 'spitzenkandidata' u izboru čelnika Europske komisije no priznala je da postoje problemi jer je Europski parlament toliko podijeljen

'Imamo zajedničku odgovornost za Europu', rekla je Merkel smjerajući na čelnike europskih zemalja i zastupnike u Europskom parlamentu.

'Stoga se nadam da možemo doći do rješenja kojim se ne odbacuje koncept spitzenkandidata no dozvoljava istodobno Europi da bude učinkovita. Kako bi se to postiglo svatko mora napraviti iskorak'.

Prošlog tjedna na summitu europskih čelnika nije postignut dogovor o tome tko će zasjesti na čelna mjesta europskih institucija.

'Nisu svi u Europskom vijeću pobornici spitzenkandidata i zbog toga što iznimno cijenimo francusko-njemačke odnose moramo prihvatiti da se stajalište francuskog predsjednika razlikuje od moga', rekla je Merkel zastupnicima donjeg doma parlamenta.