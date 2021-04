Međimurje ima svoju platformu za cijepljenje, koštala je tek 40 tisuća kuna

Međimurski župan Matija Posavec gostovao je u Newsroomu gdje je govorio o stanju u svojoj županiji, ali opozivu ministra Vilija Beroša

“Ono što se tek organizira u drugim dijelovima Hrvatske kod nas funkcionira već dva mjeseca. U subotu smo imali 10. masovnije cijepljenje na tri punkta i u tih 10 masovnijih cijepljenja već je podijeljeno 20.914 doza, odnosno preko 16% stanovništva je cijepljeno s barem jednom dozom. Ako gledamo stanovništvo starije od 16 godina, onda 18,8%. Sve doze koje imamo potrošimo, sve se procjepi u nekoliko sati.



Raduje me današnji sastanak na kojem je rečeno da bi se od idućeg tjedna trebala pojačati količina cjepiva po županijama tako da smo mi spremni da svaki tjedan dobivamo 5500 cjepiva i da do lipnja dođemo do 50% procijepljenog stanovništva”, kaže.

Dodao je i kako, nažalost, i na sjeveru Hrvatske brojke zaraženih rastu, ali da broj preminulih pada kao i da se smanjuje pritisak na bolnice.

“Vjerojatno jer imamo još 3000 ljudi starijih od 65 koji moraju dobiti drugu dozu cjepiva i to ćemo riješiti idući tjedan i očito ta mlađa populacija možda lakše podnosi najteže posljedice. Naša platforma funkcionira, unutra je već 25.000 ljudi, procijepili smo većinu djelatnika u obrazovanju, javilo nam se njih 65%, a 49% tog broja smo već procijepili.

Evo razmišljamo ovisno o brojkama do kraja ovog tjedna da pružimo učenicima šansu da mogu što kvalitetnije završiti školsku godinu”, kaže.

“Vlastita platforma za cijepljenje nije nas koštala milijune”

Uz nacionalnu platformu Cijepise.hr, Međimurska županije puno prije osnovala je i vlastitu:

“Mi smo početkom godine oformili svoju platformu, sa svojim informatičarima preko našeg doma zdravlja na koju su se građani mogli sami upisati i upisalo se preko 20.000 građana. Kada je profunkcionirala nacionalna platforma nju smo integrirali tako da sada koristimo obje, ali nama je naša platforma olakšala i omogućila da krenemo prije 2 mjeseca i da imamo uvid u statistiku.

Nismo dali milijune, mislim da nas je koštala oko 40-ak tisuća kuna. Išlo je preko doma zdravlja i radile su domaće tvrtke”, objašnjava i dodaje kako su samo donosili odluke za koje su smatrali da su najbolje za njih u odnosu na brojke s kojima su se nosili.

O Beroševom opozivu nije želio direktno govoriti de je samo istaknuo da je on postavljen uz odgovornost predsjednika Vlade koji će sada i odlučiti o njegovoj sudbini. Što se, pak, tiče naručivanja IT usluga od tvrtki koje se bave cvijeće, kaže da oni u Međimurskoj županiji to ne rade.

“Treba utvrditi sve moguće nepravilnosti”

“Ono što bi definitivno trebalo je utvrditi sve moguće nepravilnosti koje se događaju bilo gdje i za to postoje službe koje trebaju reagirati na svaki javni govor. Mi u zdravstvu moramo napraviti reda jer se puno novca rasipa na stvari na koje ne treba trošiti novac, a s druge strane ne mogu se platiti dugovi veledrogerijama.

Puno novca u zdravstvenom sustavu moglo bi se preusmjeriti, za to treba volja i hrabrost, ali mogli bismo sustav urediti puno bolje nego što je sada. Jasno postaviti kriterije i kontrolirati izvršavaju li se oni. Plaćati bolnice po izvršenju i tako bi imali strogo kontrolirani sustav”.

Rekao je i kako za sve to nije samo stvar ministra, nego volje kolektiva, odnosno Vlade. “Srećom možda je sada prilika koja nam se pruža mehanizam za otpornost, ali osnovni uvjet za povlačenje novca su reforme”.

“Što se tiče mehanizma za otpornost to je velik novac, 49 milijardi kuna. Većina ide na gospodarstvo. Sve županije su mogle ponuditi projekte, ali mi trenutno ne znamo njihov status. I ja bih volio znati koliko će biti dograđeno novih škola, dvorana…

Mi kao županija smo predlagali projekte koji su nastavak sveg onog što smo dosad ulagali iz našeg proračuna i EU fondova, to su projekti obrazovanja i zdravstva, kao i prometne infrastrukture… 49 milijardi kuna nije mali novac i samo se nadam da će pravično biti raspoređen”, rekao je.