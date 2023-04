Masovni pomor pčela u Međimurju: Slika je zastrašujuća, umiru u mukama pred košnicama!

'Trenutno je u pitanju oko 300 pčelinjih zajednica u gornjem dijelu Međimurja, na potezu od Gornjeg Mihaljevca pa sve do Vugrišinca. Žalosno je da nam se to opet događa, već treći puta. Sumnjamo da je uzrok opet isti, samo je ovaj put, navodno, riječ o registriranom sredstvu koje se koristi prilikom tretiranja kultura u cvatnji', rekao je predsjednik međimurske Udruge pčelara Agacija Željko Trupković za emeđimurje te je naglasio da je pomor došao u nagore vrijeme, prije bagremove paše, kad su pčele najjače.

Prema pisanju Regionalnog tjednika, pomor u svojim pčelinjacima prijavilo je 20-ak pčelara iz gornjeg Međimurja. Gubici su na više od 200 pčelinjih zajednica. Drugim riječima, uginulo je više milijuna pčela.

'Slika je zastrašujuća! Pčele umiru u mukama pred košnicama! Možete ih lopatama skupljati s obzirom na to koliko ih je stradalo! Ponovno su uginuli milijuni pčela', očajan je međimurski pčelar Dražen Bogdan. Samo on ostao je praktički preko noći bez 42 pčelinje zajednice.

'One su bile u punoj snazi s 55 od 60 tisuća pčela po zajednici. I kao da to nije dovoljno, otrov je unijet u same košnice, što znači da je zatrovana cijela unutrašnjost, kao i matica', govori pčelar Bogdan.