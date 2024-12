Masovna tučnjava u Sloveniji: Šestero ozlijeđenih, među njima ima i Hrvata

'Možemo potvrditi da smo u subotu navečer imali problema s narušavanjem javnog reda i mira u restoranu i smještajnom lokalu na jednom od skijališta, gdje je došlo do tučnjave više osoba. Do tučnjave je došlo između dvije skupine ljudi koji su trebali ići na privatne zabave. Prema prvim informacijama, u tučnjavi je ozlijeđeno šest osoba kojima je pružena medicinska pomoć. Policija još prikuplja obavijesti o svim okolnostima događaja te će voditi prekršajni postupak. Ujedno prikupljaju obavijesti i pregledavaju izuzete snimke u smjeru mogućeg počinjenja kaznenog djela. Ne možemo vam dati više informacija zbog procesa koji je u tijeku', rekli su iz policije za 24 sata.

Navodno su napadnuti radnici jedne tvrtke iz Dalmacije koji su bili na poslovnom putu.

'Kolege su bili u krvi, lica su im bila potpuno unakažena, po podu su ležale razbijene boce', opisao je za 24ur potreseni Hrvat.

'Htjeli su nas masakrirati. Tukli su mene i mog šefa', ispričao je. Odjednom su se oko njega našla petorica.

'Pao sam na pod, tukli su me, udarali su me, a i mog šefa. Zavukao sam se ispod stola, pa sam ustao i opet su me tukli šakama po ustima, po glavi, cijelo tijelo mi je u modricama. On (šef, op. a) je ipak uspio izaći van, gdje su ga nastavili tući dok je on bio u nesvijesti. Nije nikoga tukao, bio je u nesvijesti, ležao je na zemlji i nastavili su. Moj šef ima slomljenu čeljust, ne vidi na desno oko, čak mu je i glava natečena', kazao je.

'Policija ih nije uhvatila, svi su bili u hotelu, otišli su spavati kao da se ništa nije dogodilo', opisuje sugovornik i pita se zašto policija nije napravila niti jedan alkotest i podigla kaznenu prijavu.