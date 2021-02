Masovna tučnjava u Nuštru: Dvije strane priče, policija će se oglasiti u srijedu

Vukovarsko-srijemska policija već dva dana istražuje sukob maloljetnika iz Cerića i Nuštra. Do tučnjave je, navodno, došlo zbog djevojke

Dodao je kako su dečki iz Cerića njegova sina namamili tako što su njegova prijatelja i susjeda pod prijetnjom batinama natjerali da ga izvuče iz kuće. Sin mu je poslije ispričao i da su ga prvo ubacili u kuću tog prijatelja i tamo tukli, a onda im je uspio na trenutak pobjeći, no sustigli su ga ispred kuće i nastavili mlatiti. Sugovornik Jutarnjeg lista, kako pišu, vlasnik je jedne manje tvrtke iz Nuštra. Sin mu je tada rekao da je taj drugi dječak iz Cerića, sin jednog njihova poznanika i čovjeka kojega svi znaju u tom kraju budući da je i politički angažiran.

'Ne želeći prvenstveno djeci praviti probleme, odlučio sam tog dečka odvesti kući u Cerić i reći njegovu ocu što se dogodilo te ga zamoliti da s njim riješi tu situaciju, da se to više ne ponavlja. Naime, sukob između njih dogodio se zbog neke djevojke. Uglavnom, sjeli smo u automobil, s nama je bio i moj sin, i otišli smo u Cerić, ali nisam pravo ni parkirao kad me taj čovjek dočekao pred kućom. Nisam mu uspio niti reći što se dogodilo, a on je počeo urlati na mene, psovati me, prijetiti, rekao je da će sada otići po sjekiru i zatući me, da odakle meni pravo da otmem njegova sina... Pokušao sam s njim razumno razgovarati, ali kada sam uvidio da to nema smisla, sjeo sam u automobil i sin i ja smo se vratili kući te sam onda sve prijavio policiji', ispričao je za Jutarnji list sugovornik iz Nuštra s kojim su se dogovorili čuti ponovno u utorak ujutro.

No, tada je njegov telefon bio isključen, ali su uspjeli doći do njegove supruge koja im je rekla da su joj muža zvali iz policije kako bi došao dati izjavu. Ona je potvrdila suprugovu priču.

No, otac dječaka iz Cerića ima potpuno drugačiju priču.

'Moj je sin bio žrtva otmice i premlaćivanja od strane tog čovjeka iz Nuštra i njegova sina. Zgrožen sam kao roditelj da se takvo što može dogoditi i za svoje dijete tražim samo pravdu', rekao je za Jutarnji list čovjek koji je tijekom razgovora bio vidno uzbuđen i uznemiren.

Na novinarski upit kakve su ozljede kod sina nastale, odgovorio je da ga je otac dječaka iz Nuštra 'iskusno tukao po zatiljku i leđima gdje se najmanje vide ozljede'.

Iz PU vukovarsko-srijemske odgovorili su nam da je kriminalističko istraživanje u tijeku te da će više o samom događaju izvijestiti u srijedu.