Marković o Jadroliniji: 'Dobrodošli u Plenkovićevu Hrvatsku!'

'Oba izvješća, nadležnog Ministarstva kao i Agencije upozoravaju na propuste u sustavu upravljanja sigurnošću, zbog čega je smijenjena Uprava Jadrolinije , a sada istraga DORH-a ide u suprotnom smjeru , odnosno prema onima koji su trebali provoditi protokole za koje je utvrđeno da nisu bili detaljno propisani. Jer zašto bi sigurnosni protokoli bili propisani kada eto poslovanje se odvija zahvaljujući 'rutini mornara', a ne po detaljnim propisanim standardima poslovanja kompanije? Jer Uprava i NO su ukras kompanije, a njihova zadaća nije upravljanje poslovima društva 's pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika kako to zahtijeva dobrobit Društva poštujući interese vlasnika Društva i prava zaposlenika'.

Bivši predsjednik Uprave je zadnje dane svoga mandata iskoristio za potrošiti 25 tisuća eura našeg novca za pisano mišljenje na 18 stranica teksta, tj.1470 eura po stranici da bi kupio pravdu. Za sebe. Pravno mišljenje na 18 nepunih stranica rijetkog proreda. Mornari i posada nisu bile te sreće.

U tom mišljenju sva je krivnja svaljena na njih, one koje je Uprava trebala obučiti, osigurati i zaštititi i to kroz čl. 9. 'Posada broda Lastovo bila je upoznata s postupkom podizanja, spuštanja i osiguranja brodskih rampi, jer je notorna činjenica da je to bila svakodnevna rutinska operacija s obzirom na to da se rampa godišnje dizala i spuštala 3000 puta'. I već u sljedećoj, 10. točki kaže kako iz analiziranog izvještaja Uprave za sigurnost plovidbe Ministarstva proizlazi da 'nema elemenata prekršajne odgovornosti predsjednika Uprave Jadrolinije i Hrvatskog registra brodova'.